Gf Vip | Giucas Casella contro Biagio D' Anelli | ' La storia con Miriana è una bruttissima sceneggiatura'

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l dal Grande Fratello Vip ,Trevisan non riesce a darsi pace per il loro amore interrotto e si confida conper cercare consiglio. Tra i tanti che provano a tranquillizzarla ...

Dopo l dal Grande Fratello, Miriana Trevisan non riesce a darsi pace per il loro amore interrotto e si confida conCasella per cercare consiglio. Tra i tanti che provano a tranquillizzarla e la invitano a godersi l'...Chi casa sempre in piedi è il buonCasella (VOTO 6,5) ormai lo zio d'Italia, mentre Sophie ... Grande Fratello2021, i nominati della 30esima puntata La trentesima puntata del Grande ...Insomma, l’esperienza di Giucas Casella sarà certamente ricordata per i tanti momenti che ci ha offerto L’avventura di Giucas Casella nella casa del GF Vip sta dando tanto materiale al web. Giucas Cas ...Già a Eva Grimaldi aveva definito il suo comportamento «tutta una sceneggiatura sbagliatissima» Le parole di Giucas Casella contro Biagio D'Anelli. «Lui è entrato qua e, come una farfalla, si è girato ...