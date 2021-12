Gf Vip 6, Manila Nazzaro in lacrime dopo lo scontro con Clarissa Selassié, Katia Ricciarelli attacca: “Sono tre carognette!” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Un momento carico di tensione ha interessato Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè, che negli scorsi giorni aveva pubblicato un post al veleno contro l’ex Miss Italia. Tutto era nato dal rimprovero di Manila verso Lulù Selassiè, colpevole di non rispettare i turni delle pulizie. Clarissa era intervenuta in difesa della sorella, accusando inoltre la Nazzaro di sparlare alle spalle di tutti i concorrenti in casa. dopo lo scontro in diretta di ieri sera, Manila è scoppiata in lacrime ed è stata subito consolata dagli altri inquilini. Una volta terminata la puntata Katia Ricciarelli e Manila si ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Un momento carico di tensione ha interessatoSelassiè, che negli scorsi giorni aveva pubblicato un post al veleno contro l’ex Miss Italia. Tutto era nato dal rimprovero diverso Lulù Selassiè, colpevole di non rispettare i turni delle pulizie.era intervenuta in difesa della sorella, accusando inoltre ladi sparlare alle spalle di tutti i concorrenti in casa.loin diretta di ieri sera,è scoppiata ined è stata subito consolata dagli altri inquilini. Una volta terminata la puntatasi ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Lorenzo Amoruso difende Manila e attacca Clarissa su Instagram. Ecco cos'ha scritto - zazoomblog : “Un fallimento”. Il messaggio dallo studio e Manila Nazzaro crolla in lacrime al GF Vip - #fallimento”. #messaggio… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021, eliminato e pagelle/ Miriana-D'Anelli scoppia la coppia, Manila in lacrime - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - PAGELLA DELLA PUNTATA Signorini che esalta Manila crocerossina per strategia e che spar… - infoitcultura : GF Vip, Clarissa Selassié smaschera Manila Nazzaro: “Falsa, parli male di tutti” -