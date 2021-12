GF Vip 6, Katia Ricciarelli fa una clamorosa gaffe su Antonello Venditti (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di Santo Stefano, la produzione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di allietare i vipponi con una cena prelibata e una compilation di musica vintage italiana. Tra la playlist anni Settanta e Ottanta, a un certo punto è spuntata la celebre “Roma Capoccia” di Antonello Venditti. Ed è qui che la soprano veneta si è innervosita, sparando a zero sul cantante romano. “Mamma mia non mi piace proprio questo tipo di voce” ha tuonato Katia, rivolgendosi all’amica Manila Nazzaro. E ancora, l’ex moglie di Pippo Baudo è poi andata sul personale: “Poi lui ha quattro peli in testa”. Forse in passato Katia Ricciarelli e Antonello Venditti hanno avuto degli screzi? Non è dato saperlo, visto che la regia, resasi conto della gaffe della concorrente, ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di Santo Stefano, la produzione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di allietare i vipponi con una cena prelibata e una compilation di musica vintage italiana. Tra la playlist anni Settanta e Ottanta, a un certo punto è spuntata la celebre “Roma Capoccia” di. Ed è qui che la soprano veneta si è innervosita, sparando a zero sul cantante romano. “Mamma mia non mi piace proprio questo tipo di voce” ha tuonato, rivolgendosi all’amica Manila Nazzaro. E ancora, l’ex moglie di Pippo Baudo è poi andata sul personale: “Poi lui ha quattro peli in testa”. Forse in passatohanno avuto degli screzi? Non è dato saperlo, visto che la regia, resasi conto delladella concorrente, ha ...

