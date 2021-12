Gf Vip 6, ecco tutta la verità di Carlo Cuozzo su ciò che sarebbe successo con Delia Duran la sera in cui sono stati paparazzati (Di martedì 28 dicembre 2021) Se tra Delia Duran e Alex Belli sembra essere tornato il sereno, qualcun altro nelle ultime ore ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Di chi stiamo parlando? Di Carlo Cuozzo, l’uomo protagonista della paparazzata insieme alla Duran mentre l’attore era ancora nella Casa del Gf Vip 6. ecco cos’ha raccontato in un lungo sfogo postato su Instagram: Sostanzialmente, Durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici. Delia Duran è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021) Se trae Alex Belli sembra essere tornato il sereno, qualcun altro nelle ultime ore ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Di chi stiamo parlando? Di, l’uomo protagonista della paparazzata insieme allamentre l’attore era ancora nella Casa del Gf Vip 6.cos’ha raccontato in un lungo sfogo postato su Instagram: Sostanzialmente,te una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici.è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi ...

