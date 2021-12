GF Vip 6 | Alessandro Basciano e quegli strani odori in camera da letto

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 dicembre 2021)nelle scorse ore si è reso protagonista di alcune dichiarazioni alquanto scioccanti riguardanti ancora una volta la situazione igienica nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Stando a quanto riportato dal sito MondoTV24 ha affermato: “Non si lava e le puzzano i piedi”. Inizialmente si sospettava di Giacomo Urtis, che dorme anche lui in una tre nella stessa stanza di, ma poi qualcuno ha puntato il dito su Soleil Sorge, visto che l’imprenditore genovese parlava al femminile. Non solo, perchéè andato oltre, affermando di non riuscire a dormire a causa dell’odore molto forte. Il web ha commentato la vicenda e ha espresso, come sempre, le proprie opinioni. Secondo alcuni, infatti, questo commento sarebbe nato dopo che lui si è dichiarato a Soleil e lei lo ha in ...