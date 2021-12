F1 | Fernando Alonso | “Il tempo degli alibi è finito | ci serve una macchina veloce nel 2022”

(Di martedì 28 dicembre 2021)si sta godendo la sosta invernale per presentarsi al via della prossima stagione nel migliore dei modi, dal punto di vista fisico e soprattutto mentale, con il sogno di tornare a lottare per un Mondiale di Formula Uno a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Il 40enne spagnolo dell’Alpine ha disputato un buon campionato nel 2021 al rientro nel circus, dimostrando di poter essere ancora competitivo nella categoria regina dell’automobilismo globale. “Nessuno sa cosa succederà né quale sia l’obiettivo. In un inverno normale avremmo detto che bisognava trovare otto decimi ma in realtà non sappiamo quale sia il nuovo punto di riferimento. Nessuno lo sa. Esiste solo la speranza che quello che faremo sarà sufficiente. Abbiamo le persone e le risorse necessarie, ora dipende da noi tirare fuori qualcosa da tutto questo. Il ...

Anche il compagno di squadra, nel team radio di fine anno ad Abu Dhabi, ha rimarcato come il 2021 dovesse essere solo un allenamento per la squadra, in vista di risultati migliori. ...è carico in vista della nuova stagione che verrà caratterizzata dal cambio di regolamento. Un'occasione che molti team cercheranno di sfruttare, tra cui l'Alpine che vede tra le ...Fernando Alonso si sta godendo la sosta invernale per presentarsi al via della prossima stagione nel migliore dei modi, dal punto di vista fisico e soprattutto mentale, con il sogno di tornare a lotta ...Esteban Ocon ritiene che l'Alpine sia in crescita e possa diventare un cliente ostico per tutti nella prossima stagione ...