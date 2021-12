Empoli | Fiamozzi in uscita | piace in Serie B

(Di martedì 28 dicembre 2021) Inin casasembra esserci il terzino: su di lui diversi club diB, occasione per lui per andare a giocare Indall’l’esterno. Su di lui, come riportato da Pianeta, ci sarebbero diverse squadre diB pronte a prelevarlo a gennaio. Parma, Cremonese, Benevento e Frosinone avrebbero messo nel mirino il terzino azzurro. Un rinforzo importante per le squadre cadette in cerca di rinforzi per continuare a lottare nelle posizioni nobili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Empoli invece si avvicina al mercato di riparazione senza dover fare grossi investimenti. Il club prima di operare in entrata, dovrà vendere qualcuno (Mancuso o Fiamozzi sono due dei possibili). C'è Andrea Conti nella lista di gennaio dell'Empoli per rafforzare la formazione di Aurelio Andreazzoli. I toscani hanno messo nel mirino il terzino. Riccardo Fiamozzi, finora impiegato soltanto 183 minuti. In uscita in casa Empoli sembra esserci il terzino Fiamozzi: su di lui diversi club di Serie B, occasione per lui per andare a giocare. Il giocatore è ormai in uscita dal Milan e sulle sue tracce ci sarebbe l'Empoli, destinazione gradita al calciatore secondo quanto riporta Tuttosport. Il futuro di Andrea Conti potrebbe essere all'Empoli.