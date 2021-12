Caterina Balivo, il suo lato più sensuale con un look da tutti i giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo sembrerebbe essere un periodo fortunato, per Caterina Balivo: tornata a lavorare (anche se solo in radio) dopo quasi due anni di pausa, il suo vero successo è su Instagram. Ormai da tempo è seguitissima, e le sue foto riescono sempre a conquistare i fan. Merito soprattutto di un fascino che lascia senza fiato, e il suo ultimo look ne è l’esempio perfetto. Caterina Balivo, il look da favola Quasi sempre sono i dettagli a fare la differenza, a trasformare un semplice outfit in un vero capolavoro. La conduttrice è riuscita a sfoggiare il suo lato più sensuale anche con un semplice paio di shorts e una camicetta bianca: semplice, potremmo dire, d’altronde stiamo parlando di Caterina Balivo. Bellissima ed elegante, ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo sembrerebbe essere un periodo fortunato, per: tornata a lavorare (anche se solo in radio) dopo quasi due anni di pausa, il suo vero successo è su Instagram. Ormai da tempo è seguitissima, e le sue foto riescono sempre a conquistare i fan. Merito soprattutto di un fascino che lascia senza fiato, e il suo ultimone è l’esempio perfetto., ilda favola Quasi sempre sono i dettagli a fare la differenza, a trasformare un semplice outfit in un vero capolavoro. La conduttrice è riuscita a sfoggiare il suopiùanche con un semplice paio di shorts e una camicetta bianca: semplice, potremmo dire, d’altronde stiamo parlando di. Bellissima ed elegante, ...

