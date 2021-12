Caro Diego, ma una laurea in matematica no? (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla bacheca di un qualche profilo social di Diego Fusaro ci avete segnalato questo post: Il post mostra un foglio a quadretti con scritto: 21.12.2020 87889 tamponi 10872 positivi 21.12.2021 851865 tamponi 30798 positivi Fusaro accompagna l’immagine con queste parole: Chiaro, no? L’idea è che Fusaro voglia sostenere (come ha fatto per tutta la durata della pandemia) l’inutilità di lockdown e vaccini. Peccato però che quei numeri mostrino l’esatto contrario. Nel 2020, con una variante del virus meno contagiosa in circolazione, il 12,37% dei tamponati era positivo al virus, oggi con una variante molto più contagiosa in circolazione solo il 3,6% dei tamponati risulta positivo. Circa 3 volte e mezzo di meno. Non credo sia necessario aggiungere altro, ma non ce ne dovrebbe essere bisogno, è la filosofia la sua materia, mica la matematica, no? Se ti è ... Leggi su butac (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla bacheca di un qualche profilo social diFusaro ci avete segnalato questo post: Il post mostra un foglio a quadretti con scritto: 21.12.2020 87889 tamponi 10872 positivi 21.12.2021 851865 tamponi 30798 positivi Fusaro accompagna l’immagine con queste parole: Chiaro, no? L’idea è che Fusaro voglia sostenere (come ha fatto per tutta la durata della pandemia) l’inutilità di lockdown e vaccini. Peccato però che quei numeri mostrino l’esatto contrario. Nel 2020, con una variante del virus meno contagiosa in circolazione, il 12,37% dei tamponati era positivo al virus, oggi con una variante molto più contagiosa in circolazione solo il 3,6% dei tamponati risulta positivo. Circa 3 volte e mezzo di meno. Non credo sia necessario aggiungere altro, ma non ce ne dovrebbe essere bisogno, è la filosofia la sua materia, mica la, no? Se ti è ...

