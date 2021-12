Calciomercato Lazio: tutto su Kurzawa, i dettagli (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato, Sarri aspetta il nuovo acquisto: tutto su Kurzawa, vecchio pallino del tecnico Nei piani della Lazio, in vista dell’imminente mercato invernale di riparazione, c’è anche l’idea di arrivare ad un terzino sinistro titolare oltre che ad un vice Immobile di comprovata affidabilità. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la pista Kurzawa va tenuta in grande considerazione. Il PSG ha bisogno di liquidità e di alleggerire un bilancio profondamente gravato dalla faraonica campagna acquisti estiva. Il terzino è praticamente ai margini: in stagione ha giocato solo nove minuti nella Supercoppa di Francia. L’ingaggio da cinque milioni di euro netti resta un grande ostacolo ma gli ottimi rapporti col manager del calciatore, Kia Joorabchian, che cura già gli interessi di Lucas ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021), Sarri aspetta il nuovo acquisto:su, vecchio pallino del tecnico Nei piani della, in vista dell’imminente mercato invernale di riparazione, c’è anche l’idea di arrivare ad un terzino sinistro titolare oltre che ad un vice Immobile di comprovata affidabilità. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la pistava tenuta in grande considerazione. Il PSG ha bisogno di liquidità e di alleggerire un bilancio profondamente gravato dalla faraonica campagna acquisti estiva. Il terzino è praticamente ai margini: in stagione ha giocato solo nove minuti nella Supercoppa di Francia. L’ingaggio da cinque milioni di euro netti resta un grande ostacolo ma gli ottimi rapporti col manager del calciatore, Kia Joorabchian, che cura già gli interessi di Lucas ...

Advertising

LALAZIOMIA : Calciomercato, il Barcellona cerca un difensore: sul taccuino anche un giocatore della Lazio… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas: Kalinic può partire a gennaio, in lista anche la Lazio - CalcioNews24 : La #Lazio vuole #Kurzawa - amsicora27 : RT @Alex_Piace: ??Ripetete con me: L'indice di liquidità negativo non è un blocco al mercato,L'indice di liquidità non è un blocco al merca… - romaforever_it : Calciomercato, sei club di A in difficoltà: c'è anche la Lazio -