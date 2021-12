Aziano solo e invalido chiama il 117 per essere aiutato e per avere compagnia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 28 dicembre 2021) di Monica De Santis Prima di tutto uomini. Prima di tutto figli, poi finanzieri. Ed è così che uomini della Guardia di Finanza di Salerno hanno fatto ciò che i figli di A.V. (queste le sue iniziali) un 90enne residente in zona Carmine di Salerno, non hanno fatto, ovvero tenereall’anziano genitore ex ufficiale della Aeronautica militare. Tutto è successo lo scorso 22 dicembre, quando al 117 è pervenuta, tra le tante che, come ogni giorno, arrivano al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, la telefonata proprio del signor A.V. L’uomo non si è rivolto alle fiamme gialle per segnalare una truffa, e neanche per segnalare un altro atto criminale, ma bensì per segnalare una perdita d’acqua alla caldaia di casa.?Ha riferito diin caso e didifficoltà a muoversi e quindi ha chiesto ...