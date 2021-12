Andrea Pimpini: “I’ll Stay by the Window”. Testo, audio e significato del brano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il brano è la quarta traccia del nuovo omonimo album, “I’ll Stay by the Window“ Andrea Pimpini, “I’ll Stay by the Window” – Testo e significato Il Natale è il periodo più bello e magico dell’anno. Si ricerca quel clima di gioia, pace e serenità che si dovrebbe avere tutto l’anno. Ho scritto questa canzone come dedica al Natale Autore: Andrea Pimpini Compositore: Andrea Pimpini Snow is raining While i’m searching a christmas ball Full of magic I’ll Stay by the Window Looking for a sleigh with gifts and dreams Trying to fly high with you I’ll Stay ... Leggi su thegametv (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè la quarta traccia del nuovo omonimo album, “by the, “by the” –Il Natale è il periodo più bello e magico dell’anno. Si ricerca quel clima di gioia, pace e serenità che si dovrebbe avere tutto l’anno. Ho scritto questa canzone come dedica al Natale Autore:Compositore:Snow is raining While i’m searching a christmas ball Full of magicby theLooking for a sleigh with gifts and dreams Trying to fly high with you...

