Vaccino covid e quarta dose | Riccardi | “Serve | a maggio o giugno”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 dicembre 2021)a partire da. “Le tre varianti del virus sono nate nei Paesi meno attenti. Ora bisogna spingere con la terzae dala”, dice al Messaggero Walter Ricciardi, secondo cui a gennaio l’impennata dei contagi sarà impetuosa, ma l’Italia quest’anno ha lottato bene contro il virus. Però non si tornerà al lockdown, non per tutti almeno. “Quest’anno ci ha visti combattere, molto e in maniera adeguata. L’onore delle armi, per così dire, ci è stato riconosciuto da tutti. Però – afferma il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Milano – abbiamo subito la conseguenza delle scelte sbagliate di altri. Non è un caso che le 3 varianti che hanno ...