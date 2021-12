Vaccinarsi contro la paura (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Nei disegni dei nostri figli c’è un pezzo di pandemia che forse varrebbe la pena raccontare attraverso i loro sguardi e i loro colori", aveva scritto il direttore Claudio Cerasa annunciando che il Foglio avrebbe pubblicato i disegni dei più piccoli che raccontano questo periodo storico. Qui sopra trovate i primi lavori che sono arrivati nella nostra casella mail. Continuate a inviarceli, con il nome dell’autore, a disegni@ilfoglio.it. Grazie. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Nei disegni dei nostri figli c’è un pezzo di pandemia che forse varrebbe la pena raccontare attraverso i loro sguardi e i loro colori", aveva scritto il direttore Claudio Cerasa annunciando che il Foglio avrebbe pubblicato i disegni dei più piccoli che raccontano questo periodo storico. Qui sopra trovate i primi lavori che sono arrivati nella nostra casella mail. Continuate a inviarceli, con il nome dell’autore, a disegni@ilfoglio.it. Grazie.

Advertising

Emagorno : #27dicembre, i primi vaccini in Italia. A distanza di un anno un grande grazie a medici e infermieri calabresi e la… - DavidPuente : Un video mostra una minorenne (15enne secondo alcuni) sottoposta a TSO per vaccinarsi contro la Covid a Manerbio? N… - _Nico_Piro_ : ...un'amarezza di fondo. Perchè questa bimba, incontrata al centro protesi @ICRC Kabul, non ha avuto possibilità di… - Roky99760738 : RT @Emagorno: #27dicembre, i primi vaccini in Italia. A distanza di un anno un grande grazie a medici e infermieri calabresi e la consapevo… - Tramonti_e_albe : @jungle1970 @frenchigg @albertmistral Terrorismo ? Chiedono di vaccinarsi. Perché contro i gas inodori non so se ci… -