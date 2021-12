Uomini e Donne, il Natale di Fabio e Isabella e la frecciatina a Gianni Sperti (Di lunedì 27 dicembre 2021) La neo coppia di Uomini e Donne formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani ha trascorso il primo Natale assieme pubblicando sui social delle foto che li vedono elegantissimi poco prima della cena della vigilia. Usciti da poco da programma, i due volti noti del trono over hanno cominciato la loro vita insieme con i migliori presupposti, come hanno raccontato anche in una recente intervista durante la quale Isabella non ha resistito dal lanciare una frecciatina a Gianni Sperti, che in puntata l’ha sempre attaccata, spesso e volentieri anche in maniera pretestuosa. “Come opinionista ha lasciato molto a desiderare” ha detto la Ricci. “Non è stato mai in grado di sostenere con parole e concetti, usava parolacce o frasi senza un costrutto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021) La neo coppia diformata daRicci eMantovani ha trascorso il primoassieme pubblicando sui social delle foto che li vedono elegantissimi poco prima della cena della vigilia. Usciti da poco da programma, i due volti noti del trono over hanno cominciato la loro vita insieme con i migliori presupposti, come hanno raccontato anche in una recente intervista durante la qualenon ha resistito dal lanciare una, che in puntata l’ha sempre attaccata, spesso e volentieri anche in maniera pretestuosa. “Come opinionista ha lasciato molto a desiderare” ha detto la Ricci. “Non è stato mai in grado di sostenere con parole e concetti, usava parolacce o frasi senza un costrutto ...

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - LaVillana11 : TwitterCalcio e TwitterGF/Uomini&Donne le piaghe del 21° secolo. Quanto trash condensato tutto insieme. - Chandramas : RT @ProfCampagna: Su una spiaggia della costa occidentale della Libia sono stati trovati 28 cadaveri. Uomini, donne e bambini senza nome c… -