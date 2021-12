Trapianto di rene, le famiglie di due donne israeliane e una araba si scambiano gli organi per farle vivere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel luglio 2021 tre donne, due in Israele e una negli Emirati Arabi, hanno ricevuto ognuna un Trapianto di rene il cui donatore era membro della famiglia di una delle altre due. Questa operazione ha abbattuto barriere religiose, ideologiche e geografiche, aprendo la strada ad una nuova regolamentazione dei trapianti di organi. Trapianto di rene: i donatori volontari non erano compatibili Ognuna delle tre donne in necessità di un Trapianto di rene aveva un donatore disposto a sottoporsi all’operazione. Tuttavia, nessuno dei donatori risultava compatibile con la parente che avrebbe dovuto subire il Trapianto. La soluzione è stata uno “scambio a tre” che ha funzionato nel modo seguente: il marito di una paziente di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel luglio 2021 tre, due in Israele e una negli Emirati Arabi, hanno ricevuto ognuna undiil cui donatore era membro della famiglia di una delle altre due. Questa operazione ha abbattuto barriere religiose, ideologiche e geografiche, aprendo la strada ad una nuova regolamentazione dei trapianti didi: i donatori volontari non erano compatibili Ognuna delle trein necessità di undiaveva un donatore disposto a sottoporsi all’operazione. Tuttavia, nessuno dei donatori risultava compatibile con la parente che avrebbe dovuto subire il. La soluzione è stata uno “scambio a tre” che ha funzionato nel modo seguente: il marito di una paziente di ...

Advertising

A_R_Esse : - panorama_it : A New York i medici hanno effettuato il primo «trasferimento» di rene da un maiale ingegnerizzato in una paziente .… - venti4ore : Trapianto di rene: accordo tra Aou Senese e Aou Careggi per l’attività chirurgica. Il centro di Siena operativo dal… - SteMas71 : RT @SienaFree: Trapianto di rene: accordo tra Aou Senese e Aou Careggi per l’attività chirurgica - SienaFree : Trapianto di rene: accordo tra Aou Senese e Aou Careggi per l’attività chirurgica -