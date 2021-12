Riforma Irpef, Uil: “L’Ufficio parlamentare di Bilancio sbugiarda il governo”. Ai dirigenti risparmi per 368 euro, agli operai solo 162 (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La pseudo Riforma fiscale varata dal governo con la legge Di Bilancio è clamorosamente sbugiardata dalL’Ufficio parlamentare di Bilancio che conferma l’analisi della Uil sulla iniquità ed inefficacia dell’intervento: l’85% dei lavoratori e dei pensionati, infatti, riceve solo qualche briciola“. Il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, commenta così le simulazioni dell’Upb – di cui Ilfattoquotidiano.it aveva già dato conto la settimana scorsa – che confermano come i vantaggi del taglio Irpef e delle nuove detrazioni vadano soprattutto ai redditi medio alti. A differenza di quanto detto in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, la cui affermazione – “in termini percentuali, i maggiori benefici si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La pseudofiscale varata dalcon la legge Diè clamorosamenteta daldiche conferma l’analisi della Uil sulla iniquità ed inefficacia dell’intervento: l’85% dei lavoratori e dei pensionati, infatti, ricevequalche briciola“. Il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, commenta così le simulazioni dell’Upb – di cui Ilfattoquotidiano.it aveva già dato conto la settimana scorsa – che confermano come i vantaggi del te delle nuove detrazioni vadano soprattutto ai redditi medio alti. A differenza di quanto detto in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, la cui affermazione – “in termini percentuali, i maggiori benefici si ...

