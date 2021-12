Quarta dose vaccino Covid: parte lo studio in Israele, il punto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sarà una Quarta dose del vaccino contro il Covid? C'è già l'interrogativo, mentre è ormai chiaro quanto sarà fondamentale procedere con le somministrazioni della terza per fronteggiare al meglio l'avanzata della variante Omicron. Quarta dose, al via lo studio di Israele È ancora presto per sapere con certezza se, tra qualche mese, servirà un ulteriore richiamo e dunque la Quarta dose. Si guarda, però, con attenzione a ciò che accade in Israele, paese dove si sono spesso anticipati i tempi nelle strategie contro la pandemia. A partire dal 27 dicembre lo Sheba Medical Center e Tel Aviv è iniziato uno studio sull'efficacia della Quarta dose del ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sarà unadelcontro il? C'è già l'interrogativo, mentre è ormai chiaro quanto sarà fondamentale procedere con le somministrazioni della terza per fronteggiare al meglio l'avanzata della variante Omicron., al via lodiÈ ancora presto per sapere con certezza se, tra qualche mese, servirà un ulteriore richiamo e dunque la. Si guarda, però, con attenzione a ciò che accade in, paese dove si sono spesso anticipati i tempi nelle strategie contro la pandemia. A partire dal 27 dicembre lo Sheba Medical Center e Tel Aviv è iniziato unosull'efficacia delladel ...

