Miriana Trevisan fa una confessione scioccante | Voglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Da quando è entrato, abbiamo capito tutti che Biagio D'Anelli avrebbe fatto arrendere. La showgirl si interessò immediatamente alla sua coinquilina ed entrambi svilupparono immediatamente una sorta di “chimica artistica“. Dopo giorni di massaggi disinteressati, coccole tra piumoni e baci, ieri sera entrambi hanno comunicato come se non ci fosse un domani. Presumibilmente, i limoni vengono lanciati anche oggi nel timore di separarsi poiché entrambi sono stati nominati. Galeotta fu la festa di compleanno di Jessica Selassié perchéha ceduto alle avances di Biagio sulle note delle canzoni italiane degli anni 80. I due Vipponi si sono baciati davanti a tutti, eha confessato di essere finalmente calma e libera: “Mi hai portato la libertà e gioia, impulso in più. ...