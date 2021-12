Milano, incendio in un appartamento di Viale Piceno: il video di una residente | Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 27 dicembre, è scoppiato un grosso incendio in un'abitazione di Viale Piceno a Milano. A raccontarlo in una diretta su Facebook è stata Chiara Pazzaglia, una residente del quartiere. Stando a quanto riferito, le fiamme avrebbero distrutto quasi completamente l'appartamento, provocando un ferito grave, la proprietaria, una donna di 64 anni e diversi evacuati, quattro dei quali hanno dovuto pernottare al di fuori della propria abitazione per la temporanea inagibilità delle strutture. Guarda tutti i Video incendio a Tor Vergata: autobus distrutto dalle fiamme Video Paura questa mattina a Tor Vegata quando un grosso incendio si è ...Napoli, ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 27 dicembre, è scoppiato un grossoin un'abitazione di. A raccontarlo in una diretta su Facebook è stata Chiara Pazzaglia, unadel quartiere. Stando a quanto riferito, le fiamme avrebbero distrutto quasi completamente l', provocando un ferito grave, la proprietaria, una donna di 64 anni e diversi evacuati, quattro dei quali hanno dovuto pernottare al di fuori della propria abitazione per la temporanea inagibilità delle strutture. Guarda tutti ia Tor Vergata: autobus distrutto dalle fiammePaura questa mattina a Tor Vegata quando un grossosi è ...Napoli, ...

Advertising

occhio_notizie : Milano, incendio in appartamento a causa delle luci di Natale: grave una donna - italiaserait : Milano, incendio in appartamento per luci di Natale: grave una donna - fisco24_info : Milano, incendio in appartamento per luci di Natale: grave una donna: Una donna è rimasta gravemente ferita per le… - zazoomblog : Milano: incendio in appartamento per luci di Natale grave una donna - #Milano: #incendio #appartamento -