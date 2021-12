Mertens chiarimento con Spalletti | segnali di distensione

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Driese Lucianoscelgono la strada del dialogo, dopo qualche incomprensione è pronto alla pace con il tecnico. Negli ultimi giorni si è parlato molto di uno screzio tra. Il giocatore belga non ha preso bene la sostituzione durante la gara con lo Spezia, cosa che aveva generato un malumore. Gazzetta dello Sport scrive che non c’è nessun caso, tanto che dopo le vacanze ed un periodo di riposo ci sarà anche un. Il quotidiano sportivo scrive che la sostituzione con lo Spezia ha colto di sorpresama anche “qualche altro giocatore ha manifestato dubbi, esplicitamente“.: la situazione “non è mai stato uno spacca-spogliatoio, anzi come ...

Dries Mertens © LaPresse Come raccontato da Calciomercato.it, Mertens ha chiesto spiegazioni a Spalletti per la sostituzione al 45 contro lo Spezia. Un chiarimento, quello sull'avvicendamento con ...