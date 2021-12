L’abbonamento annuale nelle palestre McFIT in offerta ad un prezzo eccezionale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo mesi di restrizioni, zone rosse e lock down, le palestre hanno finalmente riaperto. Abbiamo quindi potuto dire addio a video lezioni, tablet e app, per tornare ad allenarci “dal vivo” anche se sempre in sicurezza, grazie ai... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo mesi di restrizioni, zone rosse e lock down, lehanno finalmente riaperto. Abbiamo quindi potuto dire addio a video lezioni, tablet e app, per tornare ad allenarci “dal vivo” anche se sempre in sicurezza, grazie ai...

Advertising

Raffi1174 : RT @DisneyPlusIT: Spoiler: ecco il regalo di Natale che TUTTI vorrebbero sotto l'albero????. Regala l'abbonamento annuale a Disney+ con la #D… - LorenzoCP94 : Regalo dai miei abbonamento annuale premium in palestra, questo è l’ennesimo segnale sul mio stato di forma - backtodeadpoets : @giulsimtheone giuls per natale i miei hanno regalato a me e mio fratello l’abbonamento annuale per disney+ perciò ti offro un appuntamento - digameklk : manifestando che domani sotto l’albero si palesi come per magia l’abbonamento annuale di spotify?????????????????????????????????????????????????????? - cominif : per il secondo anno ho rinnovato l'abbonamento annuale IVOL di Trenord e sono ancora convinto che aver abbandonato… -