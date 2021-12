Kevin Owens: “Il nuovo NXT non è roba per me” (Di lunedì 27 dicembre 2021) In un’intervista con il podcast canadese Les anti-pods de la lutte, Kevin Owens ha avuto occasione di parlare di NXT 2.0 e dei cambiamenti che lo show ha attraversato dopo il rebrand. Lui stesso un ex campione di NXT, Owens ha definito la nuova incarnazione dello show “completamente diversa”, tanto da necessitare un cambio di nome. NXT e la ROH “NXT oggi è molto diverso dallo show di cui facevo parte”, ha detto Owens. “Al punto che credo dovrebbe avere un altro nome. Non credo sia questione di meglio o peggio, è soltanto troppo diverso. Quando lo guardo, non vedo il brand di cui facevo parte anni fa. È un po’ come con la Ring of Honor. La ROH dei vecchi tempi e quella di oggi non sono per niente la stessa cosa”. Prodotti completamente diversi Owens ha continuato: “Per me sono ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) In un’intervista con il podcast canadese Les anti-pods de la lutte,ha avuto occasione di parlare di NXT 2.0 e dei cambiamenti che lo show ha attraversato dopo il rebrand. Lui stesso un ex campione di NXT,ha definito la nuova incarnazione dello show “completamente diversa”, tanto da necessitare un cambio di nome. NXT e la ROH “NXT oggi è molto diverso dallo show di cui facevo parte”, ha detto. “Al punto che credo dovrebbe avere un altro nome. Non credo sia questione di meglio o peggio, è soltanto troppo diverso. Quando lo guardo, non vedo il brand di cui facevo parte anni fa. È un po’ come con la Ring of Honor. La ROH dei vecchi tempi e quella di oggi non sono per niente la stessa cosa”. Prodotti completamente diversiha continuato: “Per me sono ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Kevin Owens: 'Il nuovo NXT non è roba per me' - - TSOWrestling : Dal titolo #WWE ai titoli di coppia. KO rivela i suoi prossimi obbiettivi #TSOW // #TSOS - zazoomblog : Kevin Owens: “Non mi ritirerò tanto presto ma un giorno vorrei lavorare come…” - #Kevin #Owens: #ritirerò #tanto - TSOWrestling : Kevin Owens sta iniziando a pensare anche alla strada post ritiro #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Kevin Owens smentisce il coinvolgimento della compagnia negli account Twitter delle Superstar -… -