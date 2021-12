Incidente nella notte | morta una ragazza | Carlotta aveva solo 18 anni

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Unadi appena 18De Rossi, èa Villorba, in provincia di Treviso, dopo un tragicod’auto. La vittima era a bordo di un’auto con altri tre giovani, una sua amica coetanea e due ragazzi ventenni: intorno all’1.40 dellain via Trieste l’auto è uscita di strada, per motivi ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri, il Suem 118 e i vigili del fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere:sul colpo. Come sottolinea il quotidiano Il Gazzettino, questo è il secondolezona in queste feste di Natale: ladella vigilia una giovane trentenne, Margherita Lotti, ...