In corsa o tagliato fuori? L’idea del CT Mancini sul Napoli e lo scudetto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ct dell’Italia Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito alla lotta scudetto in Serie A che vede coinvolto anche il Napoli. Attualmente, le prime quattro squadre, Inter, Milan, Napoli e Atalanta, sono racchiuse in otto punti, il che rende la corsa al titolo molto agguerrita. Questo il parere del ct azzurro: Mancini “All’inizio ero convinto che la Juventus fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo scudetto. Ma Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ct dell’Italia Roberto, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito alla lottain Serie A che vede coinvolto anche il. Attualmente, le prime quattro squadre, Inter, Milan,e Atalanta, sono racchiuse in otto punti, il che rende laal titolo molto agguerrita. Questo il parere del ct azzurro:“All’inizio ero convinto che la Juventus fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo. Ma Milan,e Atalanta non sono tagliate. È unaa quattro“.

