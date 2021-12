Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli su Antonello Venditti: "Non mi piace la sua voce e ha quattro peli in testa" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ennesimo scivolone della nota soprano. L'attacco al cantante romano durante la festa anni '80 nella Casa del Grande Fratello Vip Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ennesimo scivolone della nota soprano. L'attacco al cantante romano durante la festa anni '80 nella Casa delVip

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 6 – Trentesima puntata del 27 dicembre 2021 – - infoitcultura : Le intenzioni di Gianmaria con Federica - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: ''Sophie Codegoni vuole farsi la storia a tutti i costi'' -