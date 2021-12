Gf Vip: Grave Lutto per Alessandro Basciano! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Grave Lutto per Alessandro Basciano. Proprio il giorno di Natale, è venuto a mancare il nonno. Una notizia che, come prevedibile, ha scosso il 32enne ex tentatore ed ex corteggiatore, che ha pensato addirittura di abbandonare il reality. Tutti gli altri Vipponi si sono stretti intorno a lui. Cosa deciderà di fare il bell’Alessandro? Ecco tutte le novità di queste ultime ore! Morto il nonno di Alessandro Basciano Proprio il giorno di Natale è venuto a mancare il nonno di Alessandro Basciano. È stata la sorella dell’ex tentatore a darne notizia sui social, con un post che però non specifica nulla sulle cause del decesso. Sta di fatto che gli autori del Gf Vip, per diverse ore, non ne hanno dato comunicazione al concorrente. Solo poche ore fa, Alessandro é stato chiamato ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021)perBasciano. Proprio il giorno di Natale, è venuto a mancare il nonno. Una notizia che, come prevedibile, ha scosso il 32enne ex tentatore ed ex corteggiatore, che ha pensato addirittura di abbandonare il reality. Tutti gli altri Vipponi si sono stretti intorno a lui. Cosa deciderà di fare il bell’? Ecco tutte le novità di queste ultime ore! Morto il nonno diBasciano Proprio il giorno di Natale è venuto a mancare il nonno diBasciano. È stata la sorella dell’ex tentatore a darne notizia sui social, con un post che però non specifica nulla sulle cause del decesso. Sta di fatto che gli autori del Gf Vip, per diverse ore, non ne hanno dato comunicazione al concorrente. Solo poche ore fa,é stato chiamato ...

