Covid: Nardella chiede lockdown per i non vaccinati. Eventi comunali sospesi fino al 9 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sull'annullamento di ogni evento organizzato da Comune o quartieri a Firenze fino al 9 gennaio, ha spiegato Nardella, è una misura necessaria perché la tendenza all'aumento dei contagi è molto forte L'articolo proviene da Firenze Post.

