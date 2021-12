Coronavirus in Toscana: 9 morti (5 uomini e 4 donne), oggi 27 dicembre. E 2.843 contagi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 9 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 27 dicembre 2021. Si tratta di 5 uomini e 4 donne con età media di 79 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. E sono 2.843 i nuovi contagiati (2.768 confermati con tampone molecolare e 75 da test rapido antigenico) con età media di 36 anni (21% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 9 iper, in272021. Si tratta di 5e 4con età media di 79 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. E sono 2.843 i nuoviati (2.768 confermati con tampone molecolare e 75 da test rapido antigenico) con età media di 36 anni (21% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

