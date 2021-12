Contatto con un positivo, cosa fare? Quarantena, isolamento, tamponi, conviventi, le Faq (Di lunedì 27 dicembre 2021) 8) Dove si trovano le Faq (domande e risposte) predisposte dal ministero della Salute? Per ogni dubbio si può cliccare qui: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/... Leggi su leggo (Di lunedì 27 dicembre 2021) 8) Dove si trovano le Faq (domande e risposte) predisposte dal ministero della Salute? Per ogni dubbio si può cliccare qui: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Agenzia_Ansa : Contatto con un positivo al Covid? Ecco le 5 cose da fare subito. Dal capire se si è trattato di un contatto strett… - ladyonorato : Dando così un quadro più allarmante di quello reale. Tace oltretutto sul fatto che spesso i bambini, anche se vengo… - DemosLandia : RT @PuniFra: Immagina un virus così letale che da sano devi farti un tampone per scoprire se ce l'hai. E così contagioso che se lo prendi d… - CCKKI : @VolpiPvolpi99 Ecco perchè mi arrabbio: per assecondare egoisti che pensano solo a sè, si trascura tutto. Ma dato c… -