Chiusi in casa per giorni in stato di abbandono, due cani salvati grazie all'intervento di Polizia Locale e Polizia di Stato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Due persone sono state denunciate per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell'Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Torri, personale della Polizia di Stato, Distretto Casilino, e Guardie Zoofile. All'interno di un appartamento gli agenti hanno trovato due cani, un pastore tedesco e un pitbull, che si trovavano da diversi giorni Chiusi in casa in uno Stato di completo abbandono. Gli operanti hanno contattato immediatamente il personale veterinario per le cure degli animali e identificato due persone, un cittadino di nazionalità ...

