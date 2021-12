Charlene di Monaco | dov’è e cosa sta succedendo alla principessa? “Ricoverata in una clinica in Svizzera | si alimentava con una cannuccia”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Come staWittstock? Chele staladi? Sono domande che si pongono non solo i sudditi, ma anche la stampa di tutto il mondo. Domande, però, che hanno ben poche risposte e quelle poche che si diffondono ufficiosamente sono sempre avvolte da un alone di mistero. Sappiamo con certezza che, dopo i lunghi mesi in Sudafrica, la “triste” è ritornata al Principato diper poi, improvvisamente, esserenuovamente. A quanto si apprende, ora dovrebbe trovarsi nelladi lusso Kusnacht Practice, in, specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Il principe Alberto parla di un profondo ...

Sono ancora un mistero le reali condizioni didi. La principessa dopo essere tornata dal Sudafrica, è stata ricoverata in una clinica. I motivi e il luogo in cui risiede da tempo sono del tutto ignoti, anche se non mancano vari ...Le condizioni di salute della principessa continuano a preoccupare.dinon è rientrata nel Principato neppure per le festività natalizie. La 43enne rimane ricoverata in Svizzera nella clinica di lusso Kusnacht Practice, specializzata nella cura delle ...Un’opera delicata per far superare ai due bambini un momento estremamente difficile, con Alberto che ne è sempre più grato LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, clamorosa novità per Natale: sono tutti a ...E’ scomparso un suo caro amico. E’ davvero l’ennesimo brutto momento per Charlene di Monaco: la Principessa- infatti- non sta ancora bene. Non è decisamente un bel momento per Charlene di Monaco. Ma a ...