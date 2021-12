Calciomercato Genoa: sorpasso su Empoli e Monza per Piccoli. Le ultime (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Genoa piazza il sorpasso su Empoli e Monza per Roberto Piccoli: il club ligure è ora in pole per l’attaccante dell’Atalanta Si infiamma la corsa a Roberto Piccoli. Secondo Sky Sport il Genoa ha piazzato il sorpasso su Empoli e Monza nella corsa per il giovane attaccante. Piccoli vorrebbe rimanere in Serie A e le prossime 48 ore saranno decisive per la scelta definitiva sul suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilpiazza ilsuper Roberto: il club ligure è ora in pole per l’attaccante dell’Atalanta Si infiamma la corsa a Roberto. Secondo Sky Sport ilha piazzato ilsunella corsa per il giovane attaccante.vorrebbe rimanere in Serie A e le prossime 48 ore saranno decisive per la scelta definitiva sul suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Sorpasso #Genoa su #Empoli e #Monza per #Piccoli - CalcioNews24 : Si infiamma la corsa a Piccoli - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Sorpasso #Genoa su #Empoli e #Monza per #Piccoli - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il #Genoa ha sorpassato il Monza e l’Empoli nella corsa a Roberto #Piccoli! ?? L’attaccante classe 200… - JNetwork2021 : C'è poco di vero nella partenza certa di #Muriel dall #Atalanta direzione #Milan. La Dea in queste ore sta sondando… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Cagliari, fatta per Lovato. Goldaniga ai dettagli. Le news di calciomercato ... tornato al Sassuolo nella scorsa estate dopo il biennio in prestito al Genoa. I numeri di Lovato e ... è pronta quindi a cambiare volto nel corso del calciomercato di gennaio con alcuni addii (Godin e ...

Calciomercato Genoa: sorpasso su Empoli e Monza per Piccoli. Le ultime Secondo Sky Sport il Genoa ha piazzato il sorpasso su Empoli e Monza nella corsa per il giovane attaccante. Piccoli vorrebbe rimanere in Serie A e ...

Genoa, non solo Castillejo: nuovo nome in fascia Calciomercato.com Genoa, per rinforzare il centrocampo idea Baselli. E il Torino punta Fares Rivoluzione a gennaio per il Genoa, club alle prese col primo calciomercato della "777 Partners". Tanti i nomi nel mirino della nuova società ed è possibile un asset di ...

Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Muriel Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Muriel. L’attaccante colombiano potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio L’Atalanta si è regalata Jeremie Boga come colpo di Natale. Gasperini ha così ...

... tornato al Sassuolo nella scorsa estate dopo il biennio in prestito al. I numeri di Lovato e ... è pronta quindi a cambiare volto nel corso deldi gennaio con alcuni addii (Godin e ...Secondo Sky Sport ilha piazzato il sorpasso su Empoli e Monza nella corsa per il giovane attaccante. Piccoli vorrebbe rimanere in Serie A e ...Rivoluzione a gennaio per il Genoa, club alle prese col primo calciomercato della "777 Partners". Tanti i nomi nel mirino della nuova società ed è possibile un asset di ...Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Muriel. L’attaccante colombiano potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio L’Atalanta si è regalata Jeremie Boga come colpo di Natale. Gasperini ha così ...