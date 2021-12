Cade sul marciapiedi distrutto e si ferisce, chiede oltre 9mila euro al Comune (Di lunedì 27 dicembre 2021) MONREALE – Cade a Monreale a causa di un marciapiede malmesso e chiede al Comune oltre 9 mila euro più spese legali. Ora l’ente dovrà difendersi in tribunale. Una donna lo scorso 13 aprile era caduta riportando danni fisici nel marciapiedi di via Pietro Novelli, all’altezza del civico 35. A causa di una malformazione della (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 27 dicembre 2021) MONREALE –a Monreale a causa di un marciapiede malmesso eal9 milapiù spese legali. Ora l’ente dovrà difendersi in tribunale. Una donna lo scorso 13 aprile era caduta riportando danni fisici neldi via Pietro Novelli, all’altezza del civico 35. A causa di una malformazione della (Monrealelive.it)

Advertising

greta_solinas : RT @SimoneFana: Indagine sui redditi da lavoro dipendente in provincia di Modena 2016/2020: reddito medio annuo lordo cade del 5,8%. Per le… - PichwithA : il prossimo bangtan che si fa la foto con la ciccetta degli occhietti feliciotti che cade sulla mascherina io mi de… - idefleunam : RT @SimoneFana: Indagine sui redditi da lavoro dipendente in provincia di Modena 2016/2020: reddito medio annuo lordo cade del 5,8%. Per le… - Matilde99101783 : RT @giober50: #ShakespeareWithLove #VentagliDiParole Otello Ti baciai prima di ucciderti: non c'è altra maniera che questa, uccidend… - mariofusbalgoat : Ennesima volta che mezzo Milan e Juve Twitter cade nella trappola chiamata Enzo Arlotta (lo scrivo così altrimenti… -