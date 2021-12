WhatsApp ha una versione Natalizia: ecco il trucco semplicissimo di come attivarla (Di domenica 26 dicembre 2021) Buon Natale da WhatsApp! L’app di messaggistica più utilizzata di sempre come non l’hai mai vista. Spunta il cappello di Babbo Natale sull’icona dell’app. Quest’anno vesti di rosso anche WhatsApp! – Computermagazine.itAbbiamo decorato la nostra casa, fatto l’albero, perché non decorare anche il nostro smartphone? In occasione della festa più attesa dell’anno, il Natale, anche le applicazioni cambiano i propri connotati. In questi giorni, le icone di WhatsApp possono essere modificate in linea con le festività. Con pochi accorgimenti, potrai rendere originali le icone delle app presenti nel tuo smartphone, che sia Android o iOs. Forse, è una notizia che non tutti sanno, ma il design di WhatsApp può essere modificato. Vediamo come si aggiunge il cappello natalizio a ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Buon Natale da! L’app di messaggistica più utilizzata di semprenon l’hai mai vista. Spunta il cappello di Babbo Natale sull’icona dell’app. Quest’anno vesti di rosso anche! – Computermagazine.itAbbiamo decorato la nostra casa, fatto l’albero, perché non decorare anche il nostro smartphone? In occasione della festa più attesa dell’anno, il Natale, anche le applicazioni cambiano i propri connotati. In questi giorni, le icone dipossono essere modificate in linea con le festività. Con pochi accorgimenti, potrai rendere originali le icone delle app presenti nel tuo smartphone, che sia Android o iOs. Forse, è una notizia che non tutti sanno, ma il design dipuò essere modificato. Vediamosi aggiunge il cappello natalizio a ...

Advertising

fabrygti : RT @MoglieMostra: Se ti mandassi una foto nuda su Whatsapp, come risponderesti? - CalogeroDiCarl7 : RT @MoglieMostra: Se ti mandassi una foto nuda su Whatsapp, come risponderesti? - efcrap : RT @MoglieMostra: Se ti mandassi una foto nuda su Whatsapp, come risponderesti? - AMirco70 : @MoglieMostra Con una mia foto nuda su whatsapp - AMirco70 : RT @MoglieMostra: Se ti mandassi una foto nuda su Whatsapp, come risponderesti? -