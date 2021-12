Vaccini: al via in E - R le terze dosi per gli under 18 (Di domenica 26 dicembre 2021) Da domani, lunedì 27 dicembre, in Emilia - Romagna si potranno prenotare le terze dosi per la fascia di età 16 - 17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni partiranno martedì 28. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Da domani, lunedì 27 dicembre, in Emilia - Romagna si potranno prenotare leper la fascia di età 16 - 17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni partiranno martedì 28.

