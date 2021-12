Unione Sovietica | trent’anni fa la fine di una grande speranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’morì finalmente, dopo lunga agonia, il 25 dicembre del 1991, quando Mikhail Gorbaciov, rivolgendosi ai russi in diretta tv, pronunciò l’ultimo discorso presidenziale e annunciò che ponevaalle sue funzioni di presidente dell’Urss. Fu un discorso solenne, breve e amaro. Quindici minuti in cui si mostrò “sobrio e controllato” (Andrea Bonanni, Corriere della Sera, 27 dicembre 1991), tuttavia non remissivo: “Ho difeso fermamente l’autonomia, l’indipendenza dei popoli, la sovranità delle Repubbliche. Ma difendevo anche il mantenimento di uno Stato dell’, l’integrità del Paese. Gli avvenimenti hanno preso una piega diversa. Ha prevalso la linea di smembramento del Paese e di disgregazione dello Stato, cosa che io non posso accettare”. Il discorso di addio del padre della perestrojka (“lascio il ...