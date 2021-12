Uccide la moglie malata gettandola nel fiume da un viadotto in Abruzzo (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne, malata, gettandola da un viadotto sul fiume Osento a Casalbordino (Chieti): la tragedia è avvenuta dopo pranzo. Il pensionato, che si è consegnato, ha detto ai carabinieri di aver ucciso la donna perchè non più in grado di gestirne la malattia. Il corpo della donna è stato recuperato dal fiume Osento dopo circa due ore di ricerche dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ortona, dopo pranzo il pensionato avrebbe portato la donna sul viadotto nella frazione di Vidorni, frazione di Casalbordino che si affaccia sul fiume, in una zona boschiva. Qui l'avrebbe uccisa e poi gettata nell'acqua. Il pensionato avrebbe poi confessato il ... Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Un uomo di 74 anni ha ucciso la72enne,da unsulOsento a Casalbordino (Chieti): la tragedia è avvenuta dopo pranzo. Il pensionato, che si è consegnato, ha detto ai carabinieri di aver ucciso la donna perchè non più in grado di gestirne la malattia. Il corpo della donna è stato recuperato dalOsento dopo circa due ore di ricerche dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ortona, dopo pranzo il pensionato avrebbe portato la donna sulnella frazione di Vidorni, frazione di Casalbordino che si affaccia sul, in una zona boschiva. Qui l'avrebbe uccisa e poi gettata nell'acqua. Il pensionato avrebbe poi confessato il ...

