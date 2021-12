Sudafrica, è morto Desmond Mpilo Tutu: era uno dei simboli della lotta contro l'apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Desmond Mpilo Tutu è morto. Il premio nobel e uno dei simboli della lotta all'apartheid, nonché il primo arcivescovo anglicano nero di città del Capo, se n'è andato all'età di 90 anni. Tutu ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze tra bianchi e neri nel Paese che lo hanno portato a ricevere il Nobel per la Pace nel 1984. Non solo, perché l'arcivescovo è stato anche presidente della commissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Suoi gli scritti Crying in the wilderness (1982) e Hope and suffering (1983), No ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021). Il premio nobel e uno deiall', nonché il primo arcivescovo anglicano nero di città del Capo, se n'è andato all'età di 90 anni.ha sempreto per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze tra bianchi e neri nel Paese che lo hanno portato a ricevere il Nobel per la Pace nel 1984. Non solo, perché l'arcivescovo è stato anche presidentecommissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Suoi gli scritti Crying in the wilderness (1982) e Hope and suffering (1983), No ...

Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - repubblica : Sudafrica, morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid. Aveva 90 anni - Avvenire_Nei : E' morto l'arcivescovo emerito sudafricano #DesmondTutu, che fu uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid… - BowditchRoman : RT @RaiNews: Nel 1984 ha vinto il premio Nobel per la Pace come simbolo della lotta non violenta contro il regime razzista - riccmaccioni : A 90 anni è morto Desmond Tutu arcivescovo anglicano Nobel per la pace nel 1984 per il suo impegno contro l'aparthe… -