Nel 2022 non usciremo dalla pandemia, ma gli effetti saranno diversi. Pregliasco: “La prossima ondata sarà quasi certamente come una brutta influenza stagionale” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste. Dobbiamo scavallare l’inverno”, afferma ad Affaritaliani.it Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, parlando del continuo incremento di casi Covid in Italia spinto soprattutto dalla variante Omicron (leggi l’articolo). “Dobbiamo considerare il coronavirus come l’andamento delle onde – ha aggiunto l’esperto – che produce un sasso nello stagno. Prima abbiamo la più imponente e poi se ne verificano delle altre. Non siamo ancora al livello dell’acquietamento. Ci sarà probabilmente un’altra ondata il prossimo inverno, dopo che in primavera e in estate, grazie anche al caldo e al fatto che le persone stanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) “Non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste. Dobbiamo scavallare l’inverno”, afferma ad Affaritaliani.it Fabrizio, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, parlando del continuo incremento di casi Covid in Italia spinto soprattuttovariante Omicron (leggi l’articolo). “Dobbiamo considerare il coronavirusl’andamento delle onde – ha aggiunto l’esperto – che produce un sasso nello stagno. Prima abbiamo la più imponente e poi se ne verificano delle altre. Non siamo ancora al livello dell’acquietamento. Ciprobabilmente un’altrail prossimo inverno, dopo che in primavera e in estate, grazie anche al caldo e al fatto che le persone stanno ...

Advertising

Mov5Stelle : Nella #Manovra2022 confermiamo 80 milioni di euro nel 2022 per alimentare la redistribuzione solidale tra enti con… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, Ferrari o Audi nel 2022 dopo la MotoGP? Le news #SkyMotori - matteosalvinimi : Nel 2022, secondo i calcoli delle associazioni, si spenderanno per le bollette 400 euro in più a famiglia, 5.000 eu… - _la_mora : nel 2022 ho bisogno solo di tre cose: 1) lui 2) la risposta 1 3) la risposta 2 - cosefighe : 3 segni zodiacali che avranno una sorpresa professionale nel 2022 -