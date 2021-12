Natale, ladri e vandali in azione: rubato un bambinello a Palermo (Di domenica 26 dicembre 2021) ladri e vandali in azione a Natale a Palermo e in provincia a Collesano. ladri in azione nel presepe allestito... Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 26 dicembre 2021)ine in provincia a Collesano.innel presepe allestito...

Advertising

ilmattinodisici : Natale, ladri e vandali in azione: rubato un bambinello a Palermo: Ladri e vandali in azione a Natale a Palermo e i… - gazzettaparma : Ladri a Natale, una famiglia ospite a pranzo dai parenti, al ritorno ha trovato la casa devastata - aboutgaia : RT @samirsynthesis: @aboutgaia Pavia, ladri del presepe si pentono: statua San Giuseppe restituita con lettera di scuse Il messaggio: 'Ci… - samirsynthesis : @aboutgaia Pavia, ladri del presepe si pentono: statua San Giuseppe restituita con lettera di scuse Il messaggio:… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: A Biella ladri in azione anche a Natale -