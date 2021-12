Migranti | Croce rossa recupera 28 cadaveri sulle spiagge di Tripoli

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 dicembre 2021) I corpi senza vita di 28sono stati rinvenuti ieri sera sulla spiaggia di Alaluas, a circa 90 chilometri da, in Libia. Lo ha confermato alla France presse una fonte della sicurezza dopo che i media libici hanno pubblicato le fotografie delle vittime, tra cui un bambino."Le squadra dellahannoto i corpi dimorti e hanno trovato tre sopravvissuti in due località separatedi Alaluas - ha detto un funzionario alla sicurezza locale - le condizioni dei corpi in avanzata decomposizione indica che il naufragio è avvenuto pochi giorni fa". Nei giorni scorsi 160sono morti annegati in due naufragi avvenuti al largo della Libia.