Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Il sistema delle relazioni interpersonali, come pure l'economia, il mondo del lavoro, della scienza e della cultura debbono molto alla svolta digitale che ha cambiato il volto del pianeta in breve tempo". Tuttavia "la tecnologia può giocare un ruolo importante nei processi di innovazione sociale a patto di avere chiaro che è la persona a doverne essere al centro". Quindi "non sono gli algoritmi a poter decidere la nostra esposizione alle informazioni, a influenzare le nostre preferenze, a incanalare le nostre scelte". Soprattutto nell'ultima fase del suo mandato, "quando un'accelerata spinta verso il digitale ha consentito di evitare che le nostre attività e le nostre interazioni sociali si interrompessero del tutto in ...

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella svolta Mattarella, da notaio delle regole a regista nella crisi Se Super Mario è un dono della Provvidenza, Sergio Mattarella è il corriere che ce l'ha recapitato. Sebbene in pochi se lo ricordino, la svolta politica del 2021 va ascritta quasi interamente a merito suo. Non avremmo oggi un premier così considerato ...

Il mare è per tutti, se usi un corrimano ... mi sono visto rispondere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , il quale si ... fino al punto di svolta: una delle persone che avevo contattato mi ha risposto, ovvero la senatrice Isabella ...

**Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** Il Sannio Quotidiano Mattarella nomina Malagò Cavaliere di Gran Croce Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia per la consegna della massima onorificenza si è svolta al ...

Mattarella: il racconto del settennato/Adnkronos Roma, 26 dic. L'Adnkronos trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano il settennato del Presidente della ...

Se Super Mario è un dono della Provvidenza, Sergio Mattarella è il corriere che ce l'ha recapitato. Sebbene in pochi se lo ricordino, la svolta politica del 2021 va ascritta quasi interamente a merito suo. Non avremmo oggi un premier così considerato ...

... mi sono visto rispondere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale si ... fino al punto di svolta: una delle persone che avevo contattato mi ha risposto, ovvero la senatrice Isabella ...

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia per la consegna della massima onorificenza si è svolta al ...

Roma, 26 dic. L'Adnkronos trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano il settennato del Presidente della ...