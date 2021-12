**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (3) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ma anche il severo richiamo all'esercizio delle prerogative costituzionali, ricordando al presidente del Consiglio dell'epoca, Giulio Andreotti, “i poteri che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato nella nomina dei ministri”, che rendono “il vaglio presidenziale non comprimibile”. Rilievi avanzati “con le qualità che derivavano dalla sua lunga esperienza, e anche con la puntualità di uno studioso del diritto”, che trovano un seguito nella mancata nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia da parte di Mattarella e nella sua richiesta di garantire continuità in alcuni dicasteri chiave nel passaggio da un Esecutivo all'altro. Ma “il vero problema del Capo dello Stato –sono parole di Giuseppe Saragat- è di garantire una atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo il compito di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ma anche il severo richiamo all'esercizio delle prerogative costituzionali, ricordando al presidente del Consiglio dell'epoca, Giulio Andreotti, “i poteri che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato nella nomina dei ministri”, che rendono “il vaglio presidenziale non comprimibile”. Rilievi avanzati “con le qualità che derivavano dalla sua lunga esperienza, e anche con la puntualità di uno studioso del diritto”, che trovano un seguito nella mancata nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia da parte di Mattarella e nella sua richiesta di garantirein alcuni dicasteri chiave nel passaggio da un Esecutivo all'altro. Ma “il vero problema del Capo dello Stato –sono parole di Giuseppe Saragat- è di garantire una atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo il compito di un ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (11)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (10)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (9)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (8)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (7)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella continuità Draghi, I possibili piani per un 'Governo bis' nel caso in cui dovesse salire al Colle ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergio Mattarella volge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo di continuità che ...

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c'è accordo fra tutti i partiti Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di dare continuità a questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...

Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica Il Dubbio ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergiovolge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo diche ...Il mandato discade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di darea questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...