L' uomo denunciato per violenze dal figlio dodicenne dovrà scontare 5 anni e 11 mesi

AGI - Pugni, schiaffi e calci in piena notte per evitare che dormisse. Un escalation di gratuite violenze che da diversi anni una casalinga 35enne subiva nel silenzio dettato dalla paura a cui aveva posto fine suo figlio: un bambino di 12 anni che nell'ultimo grave episodio di violenza non aveva esitato a chiamare il 112 dei carabinieri chiedendo aiuto per la mamma che era stata picchiata dal padre. I fatti risalenti alla fine dell'agosto del 2019 avevano visto i carabinieri di Novellara intervenire, su richiesta del piccolo testimone, nell'abitazione di una famiglia residente nella bassa reggiana e portare alla luce un'inquietante vicenda di violenza domestica che andava avanti da diversi anni a cui i carabinieri di Novellara, grazie al coraggio dell'allora dodicenne, avevano posto ...

