Juve, arrivano le prime cessioni: ci sono i nomi! (Di domenica 26 dicembre 2021) Sta per aprirsi la finestra invernale di calciomercato e la Juventus si appresta a essere una delle protagonisti. Con l’aumento di capitale effettuato, Cherubini, direttore sportivo bianconero, proverà a regalare ad Allegri un nuovo attaccante. Prima, però, deve occuparsi delle cessioni. Ramsey Arthur Juventus I nomi con la valigia in mano, sono quelli Arthur e Aaron Ramsey, che non rientrano nei piani di Max Allegri. Come riporta TuttoSport, per il brasiliano si è fatto vivo il Siviglia, mentre il gallese è nel mirino, ormai da tempo, degli sceicchi del Newcastle. Per entrambi, si parla di un prestito fino al termine della stagione. Da capire solo se verranno inseriti diritti oppure obblighi. La rivoluzione bianconera è appena ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Sta per aprirsi la finestra invernale di calciomercato e lantus si appresta a essere una delle protagonisti. Con l’aumento di capitale effettuato, Cherubini, direttore sportivo bianconero, proverà a regalare ad Allegri un nuovo attaccante. Prima, però, deve occuparsi delle. Ramsey Arthurntus I nomi con la valigia in mano,quelli Arthur e Aaron Ramsey, che non rientrano nei piani di Max Allegri. Come riporta TuttoSport, per il brasiliano si è fatto vivo il Siviglia, mentre il gallese è nel mirino, ormai da tempo, degli sceicchi del Newcastle. Per entrambi, si parla di un prestito fino al termine della stagione. Da capire solo se verranno inseriti diritti oppure obblighi. La rivoluzione bianconera è appena ...

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #SkySport: “Questi sono i segnali che arrivano da Parigi su #Icardi alla #Juve” #Calciomercato… - Giorg_Fo : @Emiliangiolo Scamacca al Milan ho sputato il caffè ahahahahaha Vlahovic se non arrivano offerte dall'esterno va alla juve 100% - Freddyascott : - infoitsport : Giocatori Juve in scadenza: rischio scippo! Arrivano i pre contratti - gilnar76 : Giocatori Juve in scadenza: rischio scippo! Arrivano i pre contratti #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -