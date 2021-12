Il desiderio a centrocampo della Juventus può finire all’estero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : desiderio centrocampo

ASCOLTA Calciomercato Roma: il(non troppo nascosto) di Mourinho è un centrocampista. La società proverà ad accontentarlo Cala il sipario sul 2021 e sulla prima parte di stagione in casa Roma, con un sesto posto che ...Un giocatore chiave, capace di giocare in tantissimi ruoli, dall'esterno dial mediano, ... vista la sua volontà di cambiare aria: tante società lo seguono per esaudire il suo, ...Al termine del girone d’andata di Serie A, la Roma chiude al sesto posto in classifica in coabitazione con la Fiorentina. Posizione attuale che non soddisfa la società, al corrente delle richieste pre ...Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera non molla la presa e continua a monitorare molto da vicino un giocatore seguito con particolare attenzione ...