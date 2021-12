(Di domenica 26 dicembre 2021) Naturalmente, e ci mancherebbe altro, sono un lettore attento del bel settimanale accluso alla “Repubblica” del fine settimana, il “Robinson”. Detto a bassa voce e senza volere offendere nessuno, lo preferisco al corrispondente settimanale del “Corriere”, la “Lettura”. Mi butto ogni volta a pesce sulle interviste di Antonio Gnoli a personaggi noti e meno noti della nostra scena culturale, oppure ai resoconti di Emmanuel Carrère del processo parigino ai sopravvissuti tra i delinquenti jihadisti che nel 2015 organizzarono i massacri del Bataclan e luoghi attigui. Nel numero del “Robinson” che porta la data del 24 dicembre ultimo scorso mi sono buttato a pesce sull’articolo di Paolo Mauri, giornalista culturale dei migliori in Italia, che ragionava su un gigantesco epistolario di Pier Paoloappena pubblicato da Garzanti. In quell’epistolario non poteva mancare ...

HuffPostItalia : Guido, il Pasolini minore morto da partigiano. Liberale -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Pasolini

LA NAZIONE

... Tormasi di Lampedusa, Dino Buzzati, Giovannino Guareschi, Giuseppe Berto, Eugenio Corti,... Apparve come l'anti -, friulano pure lui, e si stroncarono a vicenda; ma il meglio di...La sua adolescenza è segnata dalla morte del fratello, partigiano ucciso da partigiani, in ...è desiderio, sperimentazione, rifiuto delle avanguardie. Si trasferisce a Roma negli anni ...Ucciso a freddo da partigiani comunisti disposti a tutto purché trionfasse la società perfetta su cui far sventolare la bandiera rossa ...Roma - Il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, propone i suoi appuntamenti nei giorni in cui si celebra il Natale 2021, tra aperture straordinarie, visite guidate gratuite e laboratori pe ...