Dolore per Eleonora Daniele, l’addio della conduttrice: “Avevo capito che ti avrei persa” (Di domenica 26 dicembre 2021) Un Dolore immenso per Eleonora Daniele, un grave lutto ha colpito la conduttrice. E’ morta la zia ed Eleonora Daniele le ha dedicato un lungo post. E’ lei a darne notizia ricordando il passato, ricordando i momenti di lei bambina con la zia. “Zietta mia” così la chiama e racconta gli ultimi momenti della sua vita, l’ultima telefonata, l’ultima volta che l’ha sentita. Eleonora Daniele commossa confida che non è riuscita a dire molto, quell’ultimo “ti voglio bene” che spera abbia sentito. “Zietta mia. Stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché Avevo capito che ti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 dicembre 2021) Unimmenso per, un grave lutto ha colpito la. E’ morta la zia edle ha dedicato un lungo post. E’ lei a darne notizia ricordando il passato, ricordando i momenti di lei bambina con la zia. “Zietta mia” così la chiama e racconta gli ultimi momentisua vita, l’ultima telefonata, l’ultima volta che l’ha sentita.commossa confida che non è riuscita a dire molto, quell’ultimo “ti voglio bene” che spera abbia sentito. “Zietta mia. Stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perchéche ti ...

