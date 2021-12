Chieti, uccide la moglie buttandola giù da un ponte (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha ucciso la moglie buttandola giù dal ponte di Casalbordino in provincia di Chieti. Il pensionato 74enne si è poi consegnato ai carabinieri di Ortona. La donna di 72 anni è finita nel corso d’acqua, dopo un volo di circa 20 metri, ed è morta sul colpo. Sul posto il medico legale, Christian D’Ovidio. Il caso è seguito dal pm di Vasto, Michele Pecoraro. La donna era malata da tempo di demenza senile o Alzheimer. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha ucciso lagiù daldi Casalbordino in provincia di. Il pensionato 74enne si è poi consegnato ai carabinieri di Ortona. La donna di 72 anni è finita nel corso d’acqua, dopo un volo di circa 20 metri, ed è morta sul colpo. Sul posto il medico legale, Christian D’Ovidio. Il caso è seguito dal pm di Vasto, Michele Pecoraro. La donna era malata da tempo di demenza senile o Alzheimer. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Casalbordino (Chieti): anziano uccide la moglie malata gettandola in un fiume - momentosera : Uccide la moglie, poi getta il cadavere nel fiume. La tragedia a #Chieti. L'uomo, che si è costituito, avrebbe effe… - RaiNews : Casalbordino (Chieti): anziano uccide la moglie malata gettandola in un fiume - cesarebrogi1 : RT @DestinoLara: Non potevamo farci mancare anche il #femminicidio di Santo Stefano. #Casalbordino #Chieti Femminicidio in Abruzzo, uccide… - alinatede : RT @DestinoLara: Non potevamo farci mancare anche il #femminicidio di Santo Stefano. #Casalbordino #Chieti Femminicidio in Abruzzo, uccide… -